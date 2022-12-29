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WATCH: Emmanuel Forbes, Jett Johnson, and Will Rogers talk ReliaQuest Bowl

BulldogBlitz Staff
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Mississippi State CB Emmanuel Forbes, LB Jett Johnson, and QB Will Rogers addressed the media Thursday.

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