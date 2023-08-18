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BBTV: Mosley, Morant, Washington, and Lewis talk position battles

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State wide receiver Jordan Mosley, defensive back Jordan Morant, defensive back Hunter Washington, and offensive lineman Percy Lewis addressed the media on Friday.

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