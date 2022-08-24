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Zach Arnett, Eric Mele, Jason Washington, and Drew Hollingshead talk camp

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State Defensive Coordinator Zach Arnett, Special Teams Coordinator Eric Mele, Running Backs Coach Jason Washington, and Inside Wide Receivers Coach Drew Hollingshead addressed the media on Wednesday.

Zach Arnett

Eric Mele

Jason Washington

Drew Hollingshead

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