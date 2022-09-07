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WATCH: Zach Arnett and Drew Hollingshead preview Arizona

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State Defensive Coordinator Zach Arnett and Inside Wide Receivers Coach Drew Hollingshead addressed the media following practice Wednesday


Zach Arnett

Drew Hollingshead

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