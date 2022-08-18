 BulldogBlitz - WATCH: WR Caleb Ducking and DL Jack Harris at Training Camp
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WATCH: WR Caleb Ducking and DL Jack Harris at Training Camp

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State WR Caleb Ducking and DL Jack Harris addressed the media following Thursday’s training camp practice.

Caleb Ducking

Jack Harris

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