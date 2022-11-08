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WATCH: Tolu Smith, Shakeel Moore, and Chris Jans recap season opening win

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State center Tolu Smith, guard Shakeel Moore, and Head Coach Chris Jans addressed the media following their win over Texas A&M Corpus-Christi Monday.

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