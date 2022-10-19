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WATCH: Tolu Smith and DJ Jeffries at SEC Media Day

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State center Tolu Smith and forward D.J. Jeffries addressed the media at SEC Media Day on Wednesday.

Tolu Smith:

D.J. Jeffries:

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