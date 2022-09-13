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WATCH: Randy Charlton, Jett Johnson, and Austin Williams preview LSU

Randy Charlton
Randy Charlton (Jack Byers)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State defensive end Randy Charlton, linebacker Jett Johnson, and wide receiver Austin Williams addressed the media following practice on Tuesday.


Randy Charlton

Jett Johnson

Austin Williams

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