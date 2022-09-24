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WATCH: Nathaniel Watson, Caleb Ducking, and Will Rogers talk Bowling Green

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State LB Nathaniel Watson, WR Caleb Ducking, and QB Will Rogers addressed the media after Saturday’s 45-14 win over Bowling Green.


Nathaniel Watson

Caleb Ducking

Will Rogers

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