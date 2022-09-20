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WATCH: Nathaniel Watson and Dillon Johnson preview Bowling Green

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State linebacker Nathaniel Watson and running back Dillon Johnson addressed the media on Tuesday.


Nathaniel Watson

Dillon Johnson

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