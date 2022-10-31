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Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State Head Coach Chris Jans addressed the media Monday ahead of their season opener against Texas A&M Corpus Christi.

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