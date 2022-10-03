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Troy Commit Gabriel Moore talks recent Mississippi State offer

Gabriel Moore during his visit to Mississippi State's junior day back in May.
Gabriel Moore during his visit to Mississippi State's junior day back in May. (Twitter/@GabrielMoe01)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals
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