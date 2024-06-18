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State continues hot run with DB Lokavion Jackson's commitment
Kelly Quinlan
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BulldogBlitz
Publisher
Mosley (Fla.) defensive back Lokavion Jackson is the newest commitment from Mississippi State's big official visit weekend. The Bulldogs continue to load up on commitments from Jeff Lebby's first big summer recruiting weekend.
Jackson committed to the Bulldogs over in-state power Miami. Stay tuned to Bulldog Blitz for more on this developing story.
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