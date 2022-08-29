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PHOTO GALLERY: The Balconies at Davis Wade Stadium

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State media had the opportunity to tour the Balconies at Davis Wade Stadium today to give a look of what fans can expect this season.

Chairs in Lounge Area
Chairs in Lounge Area (Jack Byers)
Row of Chairs in the Balcony
Row of Chairs in the Balcony (Jack Byers)
View from the Northwest Balcony
View from the Northwest Balcony (Jack Byers)
View from the Southwest Balcony
View from the Southwest Balcony (Jack Byers)
High resolution scoreboard makes scoreboard visible at an angle.
High resolution scoreboard makes scoreboard visible at an angle. (Jack Byers)
Storage containers for guests
Storage containers for guests (Jack Byers)
Chairs in the Southwest balcony
Chairs in the Southwest balcony (Jack Byers)
Larger scoreboard with ads removed on the bottom and sides
Larger scoreboard with ads removed on the bottom and sides (Jack Byers)
View of Northwest balconies from the Southwest Balconies
View of Northwest balconies from the Southwest Balconies (Jack Byers)
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