 BulldogBlitz - MS/AL All-Star Game: Alabama OL vs. DL
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{{ timeAgo('2021-12-09 14:39:18 -0600') }} football Edit

MS/AL All-Star Game: Alabama OL vs. DL

Woody Wommack and David Berry
Rivals.com Video

Watch the best reps from Team Alabama's offensive linemen vs. defensive linemen in one-on-ones at the Mississippi/Alabama All-Star Game practices.

Featured prospects:
OL Anez Cooper
DL Antavious Woody - FSU commit
OL Drew Bobo - Auburn commit
OL Eston Harris
DL Trevion McAlpine
DL Will Spain
OL Jacob Galmiche
OL Lucas Taylor - Mississippi State commit

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