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Chris Parson talks senior season, Mississippi State

Sean Williams • Rivals.com
National Recruiting Analyst

Despite a 45-31 loss to defending 6A champions Oakland on Friday night, Ravenwood quarterback Chris Parson displayed his dual-threat capabilities, throwing for 214 yards and rushing an additional 137 in a entertaining back-and-forth matchup. The three-star talent is SEC bound, having recently committed to Mike Leach and Mississippi State. Parson talks about his senior season and future with the Bulldogs.

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