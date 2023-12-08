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Bulldogs get their guy at QB in Baylor’s Blake Shapen

Russell Johnson • BulldogBlitz
Managing Editor
@RivalsJohnson

Shortly after taking over as the new head coach of the Bulldogs, Jeff Lebby made it clear that he had planned to find a QB in the transfer portal to fill the hole left by Will Rogers.

On Friday evening, Lebby did just that by landing former Baylor QB Blake Shapen.

Shapen will arrive in Starkville with one year of eligibility remaining.
Shapen will arrive in Starkville with one year of eligibility remaining.
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In three years at Baylor, Shapen passed for over 5,500 yards, with 36 TD and 13 INT.

Shapen, a Louisiana native from Shreveport, is rated as the No. 84 transfer per the Rivals Portal rankings.

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