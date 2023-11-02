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BBTV: Sam Purcell preseason presser

Photo:
Photo: (MSU Athletics)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State women's basketball coach Sam Purcell addressed the media ahead of Monday's season opener with Alcorn State.

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