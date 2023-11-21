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BBTV: Chris Jans recaps Hall of Fame Tournament

Nov 18, 2023; Uncasville, CT, USA; Mississippi State Bulldogs coach Chris Jans looks on during the second half against Washington State Cougars at Mohegan Sun Arena.
Nov 18, 2023; Uncasville, CT, USA; Mississippi State Bulldogs coach Chris Jans looks on during the second half against Washington State Cougars at Mohegan Sun Arena. (Mark Smith-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Chris Jans addressed the media on Tuesday to recap the Bulldogs' weekend at the Basketball Hall of Fame Tip-off Tournament and preview Friday's matchup against Nicholls State.

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