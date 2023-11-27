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BBTV: Chris Jans previews Georgia Tech

Photo:
Photo: (Petre Thomas-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Chris Jans addressed the media Monday to preview the SEC/ACC Challenge against Georgia Tech.

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