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BBTV: Chris Jans, Cameron Matthews and Gai Chol Nicholls State postgame

Photo:
Photo: (Petre Thomas-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Chris Jans, forward Cameron Matthews and center Gai Chol addressed the media following Mississippi State's 74-61 win over Nicholls State on Friday.

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