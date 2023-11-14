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BBTV: Chris Jans, Andrew Taylor and Jimmy Bell North Alabama postgame

Nov 14, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Chris Jans gives direction during the second half against the North Alabama Lions at Humphrey Coliseum.
Nov 14, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs head coach Chris Jans gives direction during the second half against the North Alabama Lions at Humphrey Coliseum. (Photo: Petre Thomas-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Chris Jans, guard Andrew Taylor and center Jimmy Bell addressed the media following Tuesday's 81-54 win over North Alabama.

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