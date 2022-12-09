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{{ timeAgo('2022-12-09 11:45:54 -0600') }} football Edit

AL-MS Day Two: OL vs. DL (Mississippi)

David Berry and Nick Harris
Rivals.com Video

Watch the one-on-ones from Team Mississippi's offensive and defensive linemen during day two at the Alabama-Mississippi All-Star game.

Featured prospects:
DeQuarious White - Jackson State commit
Jamarious Brown - Ole Miss commit
Gabriel Moore - Mississippi State commit
Malachi Breland - Memphis commit
Malaki Pegues - Troy commit
Caleb Bryant
Jeremy Flora
Luke Rogers - Southern Miss commit
Tabias Hinton - Mississippi State commit

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