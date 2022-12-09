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{{ timeAgo('2022-12-09 14:35:15 -0600') }} football Edit

AL-MS Day 2: WRs vs. DBs (Mississippi)

David Berry and Nick Harris
Rivals.com Video

Watch Team Mississippi's skill players in one-on-ones from day two at the Alabama-Mississippi All-Star Game in Mobile.

Featured prospects:
John Slaughter - Tennessee commit
JQ Gray - Southern Miss commit
Christavious Savior
Omarion Blakes
Javieon Butler - Southern Miss commit
Quindarrius Jones - Florida State commit
Isaiah Spencer
Lester Miller - Akron commit
Kelley Jones - Mississippi State commit

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