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2024 Grenada DL Aaron Travis discusses new offer, horseback riding

Rion Young • BulldogBlitz
Staff Writer
@MacCorleone74
Covers the state of Mississippi and Mississippi State recruiting. Provides some of the most comprehensive recruiting coverage in the state.

2024 Grenada defensive lineman Aaron Travis received his first offer from Mississippi State last week, and the first thing he wanted to talk about was his love for horses.

When college coaches first meet Travis, they are going to fall in love with his bright personality.

Aaron Travis posing on an unofficial visit to Alabama.
Aaron Travis posing on an unofficial visit to Alabama. (Rion Young)

Travis is a 6-foot-5, 245 pounds, strong side defensive end who is very aggressive in the trenches. The same strength he uses to rope horses, he uses on the field to handle those big offensive linemen. There's no secret that Mississippi State knows how to recruit good defensive linemen. Travis is honored to receive an offer from the Bulldogs.

"Having an offer from Mississippi State feels great," said Aaron Travis. "I'm still taking it all in. I'm still getting used to this whole recruiting process thing. It's all new to me."


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