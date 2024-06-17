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State adds JUCO edge rusher Kevonte Henry
Kelly Quinlan
•
BulldogBlitz
Publisher
Cerritos CC (Cali) pass rusher Kevonte Henry committed to Oklahoma State out of high school in 2022 but ended up at a JUCO. He will get a second chance at college football stardom at Mississippi State after committing to the Bulldogs on Monday.
Henry had 3.5 sacks last season and 43 total tackles in 10 games.
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