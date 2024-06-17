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State adds JUCO edge rusher Kevonte Henry

Henry will come to Starkville with two years of eligiblilty remaining
Henry will come to Starkville with two years of eligiblilty remaining
Kelly Quinlan • BulldogBlitz
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Cerritos CC (Cali) pass rusher Kevonte Henry committed to Oklahoma State out of high school in 2022 but ended up at a JUCO. He will get a second chance at college football stardom at Mississippi State after committing to the Bulldogs on Monday.

Henry had 3.5 sacks last season and 43 total tackles in 10 games.

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