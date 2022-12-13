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{{ timeAgo('2022-12-13 09:14:38 -0600') }} football Edit

Recruits reaction to the loss of Mike Leach

Kelly Quinlan • BulldogBlitz
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The sudden passing of Mississippi State coach Mike Leach on Monday night leaves a giant hole in college football and many of the Bulldogs top targets woke up on Tuesday morning to the sad news and shared their reactions or their parents did.

"My prayers go out to the family and team. Even though I was never coached by him, the few times I have spoken with him he was a nice guy. I know he will be missed a lot."

“I spoke to him last week. He is a good person. That was my first time talking to him, and he was very productive and told me a lot of things I could do to get to the next level”

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