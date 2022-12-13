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football
Edit
Recruits reaction to the loss of Mike Leach
Kelly Quinlan
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BulldogBlitz
Publisher
The sudden passing of Mississippi State coach Mike Leach on Monday night leaves a giant hole in college football and many of the Bulldogs top targets woke up on Tuesday morning to the sad news and shared their reactions or their parents did.
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"My prayers go out to the family and team. Even though I was never coached by him, the few times I have spoken with him he was a nice guy. I know he will be missed a lot."
“I spoke to him last week. He is a good person. That was my first time talking to him, and he was very productive and told me a lot of things I could do to get to the next level”
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