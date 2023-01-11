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football
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Miss State hires David Turner as next defensive line coach
Rion Young
•
BulldogBlitz
Staff Writer
Covers the state of Mississippi and Mississippi State recruiting. Provides some of the most comprehensive recruiting coverage in the state.
The Miss State Bulldogs have made a new hire. David Turner has been hired as their new defensive line coach.
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Coach Arnett has been very swift with his new hires. A lot of fans have been excited about this process. More good hires to come.