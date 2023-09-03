News More News
ago football Edit

BBTV: Zach Arnett SELA Postgame

STARKVILLE, MS - September 02, 2023 - Mississippi State Head Coach Zach Arnett during the game between the Southeastern Louisiana Lions and the Mississippi State Bulldogs at Davis Wade Stadium
STARKVILLE, MS - September 02, 2023 - Mississippi State Head Coach Zach Arnett during the game between the Southeastern Louisiana Lions and the Mississippi State Bulldogs at Davis Wade Stadium (Mike Mattina - MSU Athletics)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State head coach Zach Arnett addressed the media following Saturday's 48-7 win over Southeastern Louisiana.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}