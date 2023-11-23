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BBTV: Greg Knox Egg Bowl postgame

Nov 23, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs interim head coach Greg Knox (left) reacts with quarterback Mike Wright (14) prior to the game against the Mississippi Rebels at Davis Wade Stadium.
Nov 23, 2023; Starkville, Mississippi, USA; Mississippi State Bulldogs interim head coach Greg Knox (left) reacts with quarterback Mike Wright (14) prior to the game against the Mississippi Rebels at Davis Wade Stadium. (Petre Thomas-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Mississippi State interim head coach Greg Knox addressed the media following Thursday night's 17-7 loss to Ole Miss.

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