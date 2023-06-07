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In-state athlete Xavier Gayten commits to Mississippi State
Jack Byers
•
BulldogBlitz
Staff Writer
Brookhaven (Miss.) ATH Xavier Gayten earned offers from Mississippi State and Ole Miss after some impressive showing during camps last week. It didn’t take long for Gayten to decide where he’d be continuing his football career, announcing his pledge to the Bulldogs just six days after earning his offer.
During Thursday’s Top Dawg camp, The 6’0”, 187-pound athlete impressed coaches with his speed and versatility. He ran a 4.41-second forty yard dash, and worked out at both safety and running back.
Gayten was one of the most productive rushers in the State of Mississippi as a junior. In nine games, the dynamic running back tallied 212 carries for 1,654 yards and 13 touchdowns while tacking on five receptions for 48 yards and a receiving touchdown.
Currently unranked by Rivals, Gayten also held offers from Southern Miss and Prairie View A&M.
Gayten is the ninth commitment in Mississippi State’s 2024 class, and the fourth since last week’s Top Dawg camp joining Holmes County (Miss.) DL Terrance Hibbler, Lausanne Collegiate (Tenn.) OL Luke Work, and Winona (Miss.) LB Fred Clark.
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