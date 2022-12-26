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WATCH: Chris Jans Press Conference 12/26/22

Bulldog Blitz Staff
BulldogBlitz.com

Mississippi State head coach Chris Jans addressed the media ahead of the Bulldogs’ SEC opener against Alabama on Wednesday.

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