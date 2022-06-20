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BulldogBlitz - State coaches continue to track WR Barry Jackson
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football
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State coaches continue to track WR Barry Jackson
Kelly Quinlan
•
BulldogBlitz
Publisher
Mississippi State coaches continue to target receivers throughout the Southeast for the 2023 class including Cedar Grove (Ga.) wideout
Barry Jackson. Bulldog Blitz caught up with the talented receiver to get the latest on his recruitment.
Jackson poses at a 7v7 Camp with his Cedar Grove team (Kelly Quinlan)
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