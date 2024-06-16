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ago football Edit

State add two more defenders for 2025 class on Sunday

Kelly Quinlan • BulldogBlitz
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Mississippi State was busy on Sunday capping a wild weekend with a pair of additional commitments from JUCO linebacker/edge LaKendrick James and defensive end Christopher Johnson coming off both defenders taking official visits to Mississippi State. James will stay home in Mississippi transferring over from Copiah-Lincoln C.C. while Johnson is a high school prospect from Percy Julian HS in Montgomery (Ala.).

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