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Southeastern Louisiana head coach Frank Scelfo Week 1 Presser

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

Southeastern Louisiana head coach Frank Scelfo addressed the media ahead of Saturday's matchup with Mississippi State.

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