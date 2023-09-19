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South Carolina head coach Shane Beamer Week 4 presser

Sep 9, 2023; Columbia, South Carolina, USA; South Carolina Gamecocks head coach Shane Beamer directs his team against the Furman Paladins during the second quarter at Williams-Brice Stadium.
Sep 9, 2023; Columbia, South Carolina, USA; South Carolina Gamecocks head coach Shane Beamer directs his team against the Furman Paladins during the second quarter at Williams-Brice Stadium. (Jeff Blake-USA TODAY Sports)
Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

South Carolina head coach Shane Beamer addressed the media ahead of Saturday's matchup with Mississippi State.

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