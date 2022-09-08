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SEC and ACC officials coming for four-star Florida 2023 TE Randy Pittman

Florida 2023 TE Randy Pittman has two possible official visits this fall
Florida 2023 TE Randy Pittman has two possible official visits this fall (Rivals.com)
Ryan Wright • Rivals.com
National Recruiting Analyst
@RWrightRivals
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