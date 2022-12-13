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{{ timeAgo('2022-12-13 09:54:40 -0600') }} football Edit

Mississippi State players mourn the loss of Head Coach Mike Leach

Jack Byers • BulldogBlitz
Staff Writer
@JackByersRivals

In wake of the news that Mike Leach had passed away, his current and former players left messages on social media to their beloved coach.

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