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Four-star DB Jaylan Morgan ready to dive into summer official visits
Sam Spiegelman
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Rivals.com
National Recruiting Analyst
Rivals250 DB Jaylan Morgan had a productive spring at Rockvale (Tenn.) High and in the process, drew the eyes of coaches from all over the South.Morgan, the nation's No. 12-ranked cornerback, is se...
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