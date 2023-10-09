Team Cheesebrough: 2 R, 6 H, 2 ESS David Mershon: 1-3, 1B,BBC Ross Highfill: 0-3, HBP, K1B Hunter Hines: 0-1, HBP, BB3B Logan Kohler: 0-2, sac fly, RBIDH Jackson Owen: 0-2, BB, KCF Michael O’Brien:...