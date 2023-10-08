Team Gautreau: 9 R, 10 H, 1 E2B Amani Larry: 1-4, 1B, RBIDH Steven Spalitta: 0-2, BB, K- Keilon Parnell: 0-1, KRF Dakota Jordan: 2-3, 1B, HR, BB, 3 RBI, KLF: Bryce Chance: 1-4, 3B, KCF Connor Hujsa...