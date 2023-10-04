Team Cheesebrough: 4 R, 6 H, 0 ESS David Mershon: 0-4, KC Ross Highfill: 0-3, 2 K1B Hunter Hines: 1-2, 1B, BB, K3B Logan Kohler: 0-0, 3 BBDH Jackson Owen: 0-3, reached on error, KDH Luke Dotson: 1-...