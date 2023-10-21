UAB: 2 R, 8 H, 2 ELF Logan Braunschweig: 0-2, 2 BB, K2B Reed Lattimer: 0-4, K3B Tyler Harrington: 1-4. 1B, KDH Brayton Brown: 2-3, 2 1B, BBDH Tyler Waugh: 0-4RF Andrew Hunt: 0-3, KCF Darryl Buggs: ...