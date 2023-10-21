UAB: 2 R, 4 H, 0 ESS Gavin Lewis Jr.: 1-3, 1B, 2 KRF Jax Yoxtheimer: 0-1, sac bunt, K- Christian Stratis: 0-1, KLF Peyton Puckett: 1-2, 1B, 2 RBIC Jake Smallwood: 1-2, 1BDH Chase Ingram: 0-1, BBCF ...