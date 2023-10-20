Team Black: 12 R, 15 H, 1 ESS David Mershon: 1-2, 1B, 2 BBCF Michael O'Brien: 2-4, 2 1B1B Hunter Hines: 2-3, 1B, HR, 2 RBI2B Bryce Chance: 1-2, 3B, sac fly, reached on error, RBIC Ross Highfill: 3-...