TEAM BLACK2B Amani Larry: 1-2, double, walk, SB1B Hunter Hines: 0-3, 2 KC/DH Ross Highfill: 1-1, double, walk, HBP, 3 SB, RBILF Rives Reynolds: 0-3, KSS Dylan Cupp: 1-3, 2 K, RBICF Michael O'Brien:...