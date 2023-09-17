Team Black: 7 R, 7 H, 1 ESS David Mershon: 1-3, HR, BB, 2 RBI, K2B Amani Larry: 2-2, 2 1B, 2 BB 1B Hunter Hines: 1-4, 1B, 2 K CF Connor Hujsak: 1-4, 2B, reached on error, 2 SBC/DH Jackson Owen: 1-3...