Team Black: 13 R, 10 H, 0 E2B Amani Larry: 1-2, HR, BB, sac fly, 2 RBI, K, SB3B Logan Kohler: 0-3, HBPRF Dakota Jordan: 0-3, BB, reach on error, RBI, K1B Jackson McKenzie: 1-4, 1B, 2 KC/DH Ross Hi...