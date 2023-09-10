TEAM MAROON 2B Amani Larry: 1-3, 1B, KSS David Mershon: 2-2, 2 1B, BB, SB, RBIRF Dakota Jordan: 1-1, 1B, 2 RBI, BB, K1B Hunter Hines: 0-3, 3 KC/DH Jackson Owen: 1-3, single, SBDH Luke Dotson: 0-1, ...