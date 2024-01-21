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Bulldogs add pass rusher McCloud

Kelly Quinlan • BulldogBlitz
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Mississippi State added a commitment from Gadsden County (Fla.) pass rusher Jeramiah McCloud on Sunday night. McCloud picked the Bulldogs over multiple P5 programs that were interested in his services. Stay tuned to Bulldog Blitz for more on this developing story.

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